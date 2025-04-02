В Минобороны рассказали о рекордных потерях россиян в первый месяц весны

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В марте безвозвратные и санитарные потери российской армии составили 41 160 человек. Также Силы обороны уничтожили или вывели из строя 272 танка, 1644 артиллерийские системы, 607 боевых бронированных машин и 3545 единиц автотранспорта и автоцистерн оккупантов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Отмечается, что за первый квартал 2025 убитыми и ранеными враг потерял 125 970 человек.

"В марте украинские защитники поразили 1644 артиллерийские системы захватчиков. Это самый большой месячный показатель с начала широкомасштабного вторжения рф. Рекордное количество вражеских артсистем наши воины уничтожили и подбили 27 марта - 122 единицы", - говорится в сообщении.

Также в первый месяц весны украинские защитники поразили 3 545 единиц автотранспорта и автоцистерн врага.

"Больше всего автотранспорта россияне потеряли 27 марта - 210 машин. Это самый высокий показатель за весь период широкомасштабного вторжения рф", - добавили в Минобороны.

Напомним, в течение марта противовоздушная оборона Сил обороны Украины уничтожила более 4 000 воздушных вражеских целей. Речь идет о вражеских ракетах и беспилотниках разных типов.