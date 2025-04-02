00:58  02 апреля
Залужный объяснил, будет ли он баллотироваться на выборы президента
00:45  02 апреля
Ракетный удар по Сумам 24 марта: в больнице скончался раненый
01:42  02 апреля
Правоохранители накрыли незаконную добычу янтаря: изъяли более 120 кг "солнечного камня"
UA | RU
UA | RU
02 апреля 2025, 02:05

В Минобороны рассказали о рекордных потерях россиян в первый месяц весны

02 апреля 2025, 02:05
Читайте також українською мовою
фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

В марте безвозвратные и санитарные потери российской армии составили 41 160 человек. Также Силы обороны уничтожили или вывели из строя 272 танка, 1644 артиллерийские системы, 607 боевых бронированных машин и 3545 единиц автотранспорта и автоцистерн оккупантов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Отмечается, что за первый квартал 2025 убитыми и ранеными враг потерял 125 970 человек.

"В марте украинские защитники поразили 1644 артиллерийские системы захватчиков. Это самый большой месячный показатель с начала широкомасштабного вторжения рф. Рекордное количество вражеских артсистем наши воины уничтожили и подбили 27 марта - 122 единицы", - говорится в сообщении.

Также в первый месяц весны украинские защитники поразили 3 545 единиц автотранспорта и автоцистерн врага.

"Больше всего автотранспорта россияне потеряли 27 марта - 210 машин. Это самый высокий показатель за весь период широкомасштабного вторжения рф", - добавили в Минобороны.

Напомним, в течение марта противовоздушная оборона Сил обороны Украины уничтожила более 4 000 воздушных вражеских целей. Речь идет о вражеских ракетах и беспилотниках разных типов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
РФ война военная техника Минобороны оккупанты потери россиян
За три месяца РФ сбросила на Украину более 10 тысяч КАБов
01 апреля 2025, 17:01
Бригада "Форпост" показала, как отразила российские штурмы под Волчанском
01 апреля 2025, 14:30
Жирная цель: Силы обороны уничтожили редкий российский "Солнцепек"
01 апреля 2025, 05:05
Все новости »
31 марта 2025
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
В последние три года, после начала полномасштабной войны, количество украинцев, прежде всего украинок, за рубежом серьезно возросло. Наши с вами соотечественники оказались в разных странах мира, в раз...
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
Харьков под массированной атакой "Шахедов": восемь пострадавших, среди них – младенец
02 апреля 2025, 02:18
Правоохранители накрыли незаконную добычу янтаря: изъяли более 120 кг "солнечного камня"
02 апреля 2025, 01:42
В Сумской области пиротехники уничтожили 4 боеприпаса
02 апреля 2025, 01:20
Залужный объяснил, будет ли он баллотироваться на выборы президента
02 апреля 2025, 00:58
Ракетный удар по Сумам 24 марта: в больнице скончался раненый
02 апреля 2025, 00:45
Воины ГУР показали, как уничтожают "Сычами" командные пункты и технику оккупантов
02 апреля 2025, 00:35
На Днепропетровщине перевернулась фура: водителя вытаскивали спасатели
02 апреля 2025, 00:18
На Запорожье в результате дроновой атаки погиб человек
02 апреля 2025, 00:01
Лидер "Океан Эльзы" Вакарчук объяснил, за что он получил тысячи гривны военной зарплаты и куда ушли деньги
01 апреля 2025, 23:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
Все публикации »
Вадим Денисенко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Валерий Чалый
Все блоги »