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27 лютого 2025, 02:29

В Україні будуть визнавати освіту дітей за кордоном: що це значить

27 лютого 2025, 02:29
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Ілюстративне фото
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Понад 300 тисяч українських дітей зараз навчаються за кордоном. У Раді підтримали законопроєкт, який спростить процес і учням, і батькам

Про це повідомив депутат та автор законопроєкту, передає RegioNews.

За словами Сергія Бабака, парламент одностайно підтримав законопроєкт, який визнає результати навчання українських дітей за кордоном. Цей законопроєкт також визнає освітні осередки, створені за кордоном у вигляді шкіл, суботніх/недільних шкіл чи громадських організацій, які надають освіту українським дітям.

За словами депутата, цей документ спрямований на те, щоб допомогти нашим дітям зберегти зв'язок з освітньою системою України. При цьому держава зможе швидко отримувати мережу освітніх центрів за кордоном.

Слід підкреслити, що станом на січень 2025 року за кордоном понад 355 тисяч українських дітей навчались одночасно в двох школах - очно в країнах, де вони знаходяться, і дистанційно в українських закладах освіти.

Нагадаємо, що в Україні тепер не буде золотих або срібних медалістів. Такий наказ опублікували в Міністерстві освіти і науки. Держава більше не буде забезпечувати школи золотими або срібними медалями. Натомість - учні з хорошими оцінками зможуть отримувати свідоцтва "з відзнакою". При цьому школи зможуть самостійно обирати різні нагороди.

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