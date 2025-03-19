Жодних ПТУ. В Україні хочуть змінити систему професійно-технічної освіти

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Народні депутати пропонують оновити систему професійної освіти, щоб вона стала більш ефективною та відповідала сучасним вимогам

Відповідний законопроект №13107 зареєстрували у середині березня у Верховній Раді, передає RegioNews.

У пояснювальній записці зазначається, в Україні що відбулися і продовжують відбуватися суттєві структурні зміни не лише системи освіти, а й ринку праці, на задоволення запитів і потреб якого в сенсі підготовки якісного людського капіталу працює система професійної освіти.

Законопроект №13107 передбачає наступні зміни у професійній освіті:

можливість безкоштовного здобуття іншої професії: громадяни зможуть отримати нову професію не раніше ніж через 3 роки після попередньої кваліфікації за умови наявності страхового стажу не менше 2 років;

доступ до навчання без базової середньої освіти: особи, які не здобули базової середньої освіти, матимуть право на професійну освіту;

нова система фінансування: запровадити нову субвенцію від держави місцевим бюджетам для оплати праці педагогів, а утримання матеріально-технічної бази комунальних закладів професійної освіти має фінансуватися з місцевих бюджетів;

розширення автономії закладів професійної освіти: заклади зможуть самостійно визначати правила прийому абітурієнтів, розробляти освітні програми та розпоряджатися заробленими коштами;

впровадження освітнього аудиту: запровадити перевірки якості навчання для підвищення стандартів освіти;

зміни в робочому часі: роботу педагогів скоротять до 36 годин на тиждень замість 40;

посилення співпраці з роботодавцями: передбачено розширення механізмів державно-приватного партнерства для покращення якості освіти;

оновлення термінології: хочуть замінити терміни "професійна освіта" замість "професійно-технічна освіта", "студент" замість "учень", а також об'єднати 17 типів закладів професійно-технічної освіти, у тому числі ПТУ, в "професійний коледж".

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