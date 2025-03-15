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За словами соціологині, зростає рейтинг у кандидатів, які асоціюються з обороною. При цьому більшість громадян не хоче проводити вибори під час війни

Про це розповіла соціологиня і засновниця Gradus Research Євгенія Близнюк в інтерв'ю РБК-Україна, передає RegioNews.

Згідно з останнім опитуванням, понад 58% українців виступають за проведення виборів виключно після завершення війни. Зокрема, через побоювання за безпеку держави. Слід зазначити, цей відсоток більше, аніж в лютому цього року, коли цю думку поділяли 52% громадян.

За словами експертки, основною причиною такого ставлення є те, що українці розуміють - росіяни можуть використати виборчий процес для внутрішньої дестабілізації та підриву національної безпеки. Крім того, в умовах активних бойових дій питання безпеки є для громадян пріоритетом.

При цьому коли війна завершиться і вибори відбудуться, взяти участь готові 74% українців. Зростає підтримка лідерів, які асоціюються з обороною та безпекою. Це називають одним з основних трендів.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп раніше заявляв про необхідність провести вибори в Україні. Зокрема, наприкінці лютого він говорив, що нібито підтримка президента Зеленського дорівнює лише 4%.

Згодом у КМІС опублікували дані свіжого опитування. Результат показав, що рейтинг Зеленського більше за цифри, які озвучував Трамп. Якщо на початку лютого, до загострення відносин зі США, Зеленському довіряли 57%, то станом на 4 березня - рейтинг довіри зріс до 67%.