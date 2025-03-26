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Після кількох місяців заяв про готовність обговорювати миротворчу місію в Україну, в Європі почали сумніватися

Про це повідомляє Reuters з посиланням на європейських дипломатів, передає RegioNews.

За останні кілька тижнів під проводом Британії і Франції сформувалася "коаліція охочих" із близько 30 країн, які бажали якось допомогти Україні гарантувати стабільний мир після закінчення війни. Проте співрозмовник журналістів зазначив, що європейці почали "відступати" від цієї ідеї. Зазначається, що ідея миротворців не така вже й приваблива, враховуючи, хто саме зараз є президентом США.

Також високопоставлений європейський чиновник із сектору оборони сказав, що відступ від ідеї миротворчої коаліції не означає, що окремі країни не розгорнуть свої підрозділи в Україні "для навчання та іншої підтримки".

У виданні вважають, що шанси на відправку миротворців в Україну меншають. Проте все одно ідея залишається однією з можливих варіантів.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ неодноразово з'являлись дані про те, що нібито європейські країни вже розробляють план щодо відправки миротворців в Україну. Причиною називали побоювання, що президент США Дональд Трамп може укласти угоду з Путіним без Європи.