Артилеристи бригади "Гарт" показали, як знищують окупантів на Харківщині

фото: ДПСУ

Військовослужбовці Держприкордонслужби у складі Сил оборони України продовжують виконання бойових завдань на Харківщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДПСУ.

"Артилеристи бригади "Гарт" запобігають будь-яким спробам противника облаштувати позиції на Вовчанському напрямку. Щойно гармаші отримують від аеророзвідників координати місць, де відбуваються подібні дії, відразу відпрацьовують по ворожих цілях", - йдеться у повідомленні.

Загалом під час виконання вогневих задач було накрито вогнем траншеї, окопи, бліндажі, окремі позиції противника. Знешкоджено 14 військових армії РФ.

Нагадаємо, на днях Сили оборони розбили позиції та техніку окупантів на Харківщині.