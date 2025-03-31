ВСУ ликвидировали еще более 1200 оккупантов, — Генштаб
За прошедшие сутки, 30 марта, Силы обороны Украины уничтожили 1 230 российских захватчиков, 4 танка, одну систему ПВО, три боевых бронированных машин, 30 артсистем, 71 БпЛА оперативно-тактического уровня и 65 единиц автомобильной техники и автоцистерн врага
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 915 тысяч солдат.
Напомним, за прошедшую неделю Силы обороны Украины уничтожили более 10,5 тысяч оккупантов, а также 2,5 тысячи единиц вооружения и военной техники российских захватчиков.
В марте авиация ВСУ уничтожила более 400 важных целей армии РФВсе новости »
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