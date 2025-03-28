16:59  28 марта
В Винницкой области судили руководителя ТЦК, потому что он не смог выполнить план мобилизации
03:35  28 марта
Под каким номером выступит Украина на Евровидении: результаты жеребьевки
16:09  28 марта
В ТЦК и военных учебных центрах будут работать юристы, психологи и волонтеры, чтобы поддерживать мобилизованных
UA | RU
UA | RU
28 марта 2025, 16:28

"Национальный кэшбек": сколько денег украинцы накопили за февраль

28 марта 2025, 16:28
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Объем накопленных украинцами средств по программе Национальный Кэшбэк уменьшается второй месяц подряд. В феврале он достиг 384 млн. гривен, что на 8% меньше, чем в январе

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики, передает RegioNews.

Число пользователей в программе составило 3,2 млн в феврале 2025 года, тогда как за два предыдущих месяца (декабрь и январь) оно достигало 3,4 млн.

"За февраль Правительство выплатило почти столько же кэшбеку, как за сентябрь, октябрь и ноябрь вместе взятые. Мы видим, как благодаря программе постепенно меняется потребительское поведение в пользу украинского, в частности, растет спрос на товары с кэшбеком", — отметила министерка экономики Юлия Свириденко.

Она также добавила, что кэшбек уже доступен на 373 тысяч разнообразных потребительских товаров от 1760 украинских производителей.

Накопленные средства можно потратить до конца 2025 г. на коммунальные и другие услуги, книги и лекарства, зарегистрированные в программе или направить на благотворительность и задонатиты на ВСУ.

Что такое "Национальный кэшбек"

"Национальный кэшбек" – это государственная программа поддержки украинских производителей, в рамках которой граждане могут получить 10% стоимости приобретенных отечественных товаров.

Бета-тестирование программы стартовало 2 сентября 2024 года.

Получить кэшбек можно на товары украинского производства, в частности, лекарственные и медицинские изделия, которые производитель добавил в специальный перечень. На сайте "Сделано в Украине" можно проверить, входит ли товар в список тех, на которые начисляется кэшбек.

Напомним, в конце февраля Украинский совет бизнеса призвал власти пересмотреть программу "Национальный кэшбек", поскольку она исключает предпринимателей на упрощенной системе налогообложения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Национальный кешбэк украинцы выплаты Минэкономики производство
Чатбот "еВорог": украинцы уже прислали более 600 тысяч сообщений
20 марта 2025, 15:10
Большинство украинцев имеют низкий уровень счастья, - опрос
26 февраля 2025, 20:38
Все новости »
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
"Ограниченно пригодных" объявят в розыск и оштрафуют, если они не пройдут повторную ВВК
28 марта 2025, 17:40
Как лазерная коррекция помогает восстановить зрение: способы и преимущества
28 марта 2025, 17:26
Штраф за повестку, которой не было: военный рассказал о курьезе в столичном ТЦК
28 марта 2025, 17:25
Строительство метро на Виноградаре: в Киеве на год перекроют часть проспекта
28 марта 2025, 17:11
В Винницкой области судили руководителя ТЦК, потому что он не смог выполнить план мобилизации
28 марта 2025, 16:59
Украинцев предупредили о погоде на субботу, 29 марта
28 марта 2025, 16:55
Военнообязанные могут потерять отсрочку от мобилизации: подробности
28 марта 2025, 16:43
В ТЦК и военных учебных центрах будут работать юристы, психологи и волонтеры, чтобы поддерживать мобилизованных
28 марта 2025, 16:09
Опасные находки: киевлянин во время прогулки наткнулся на гранату
28 марта 2025, 15:56
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Митрополит Эпифаний
Все блоги »