"Национальный кэшбек": сколько денег украинцы накопили за февраль

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Объем накопленных украинцами средств по программе Национальный Кэшбэк уменьшается второй месяц подряд. В феврале он достиг 384 млн. гривен, что на 8% меньше, чем в январе

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики, передает RegioNews.

Число пользователей в программе составило 3,2 млн в феврале 2025 года, тогда как за два предыдущих месяца (декабрь и январь) оно достигало 3,4 млн.

"За февраль Правительство выплатило почти столько же кэшбеку, как за сентябрь, октябрь и ноябрь вместе взятые. Мы видим, как благодаря программе постепенно меняется потребительское поведение в пользу украинского, в частности, растет спрос на товары с кэшбеком", — отметила министерка экономики Юлия Свириденко.

Она также добавила, что кэшбек уже доступен на 373 тысяч разнообразных потребительских товаров от 1760 украинских производителей.

Накопленные средства можно потратить до конца 2025 г. на коммунальные и другие услуги, книги и лекарства, зарегистрированные в программе или направить на благотворительность и задонатиты на ВСУ.

Что такое "Национальный кэшбек"

"Национальный кэшбек" – это государственная программа поддержки украинских производителей, в рамках которой граждане могут получить 10% стоимости приобретенных отечественных товаров.

Бета-тестирование программы стартовало 2 сентября 2024 года.

Получить кэшбек можно на товары украинского производства, в частности, лекарственные и медицинские изделия, которые производитель добавил в специальный перечень. На сайте "Сделано в Украине" можно проверить, входит ли товар в список тех, на которые начисляется кэшбек.

Напомним, в конце февраля Украинский совет бизнеса призвал власти пересмотреть программу "Национальный кэшбек", поскольку она исключает предпринимателей на упрощенной системе налогообложения.