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27 березня 2025, 21:05

"Вибивали" молотками "данину" з мобілізованих та онкохворих: СБУ затримала рекетира з РФ

27 березня 2025, 21:05
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Фото: СБУ
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СБУ викрило рекетирів, які вимагали з людей гроші. Серед них виявився і громадянин РФ

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Правоохоронці нейтралізували злочинну організацію, яка тероризувала і намагалася тримати в страху мешканців західних областей України. Затримали п'ятеро бандитів, серед яких був і громадянин РФ (на території України він знаходився незаконно). Під вигаданими приводами вони вибивали гроші з потерпілих. Зокрема, з мобілізованих і поранених військових, онкохворих та їхніх родин.

Зазначається, що СБУ задокументувала, як ці зловмисники вимагали 40 тис. доларів США з військовослужбовця Національної гвардії та його онкохворого приятеля. Спочатку рекетири створили штучний конфлікт, а потім били потерпілих молотками по голові посеред вулиці. Онкохворий після цього потрапив до реанімації.

Таким чином зловмисники вимагали "данину". У випадку відмови, вони обіцяли повернутися, викрасти своїх жертв і закатувати їх. Також погрожували навідатися до їхніх родин, щоб вчинити насилля над дружинами та малолітніми дітьми.

"Злочинна організація постійно розширювала територію своїх злочинів та впливу, щоб охопити всю Буковину, а також Прикарпаття та Хмельниччину", - повідомили в СБУ.

Зараз продовжується розслідування. Зловмисниками загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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