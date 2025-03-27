Фото: СБУ

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Правоохранители нейтрализовали преступную организацию, которая терроризировала и пыталась держать в страхе жителей западных областей Украины. Задержали пятерых бандитов, среди которых был и гражданин РФ (на территории Украины он находился незаконно). Под вымышленными предлогами они выбивали деньги из потерпевших. В частности, из мобилизованных и раненых военных, онкобольных и их семей.

СБУ задокументировала, как эти злоумышленники требовали 40 тыс. долларов США с военнослужащего Национальной гвардии и его онкобольного приятеля. Сначала рэкетиры создали искусственный конфликт, а затем избивали пострадавших молотками по голове посреди улицы. Онкобольной после этого попал в реанимацию.

Таким образом, злоумышленники требовали "дань". В случае отказа они обещали вернуться, похитить своих жертв и замучить их. Также угрожали навестить их семьи, чтобы совершить насилие над женами и малолетними детьми.

"Преступная организация постоянно расширяла территорию своих преступлений и влияния, чтобы охватить всю Буковину, а также Прикарпатье и Хмельницкую область", - сообщили в СБУ.

В настоящее время продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.