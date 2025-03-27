13:11  27 марта
Трагедия в Ровенской области: 5-летний мальчик выпал из окна
14:25  27 марта
В Николаевской области полиция усилила меры безопасности: в чем причина
07:23  27 марта
Уклоняющихся от мобилизации мужчин хотят ограничить в правах
UA | RU
UA | RU
27 марта 2025, 21:05

"Выбивали" молотками "дань" из мобилизованных и онкобольных: СБУ задержала рэкетира из РФ

27 марта 2025, 21:05
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

СБУ разоблачило рэкетиров, требовавших с людей деньги. Среди них оказался и гражданин РФ

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Правоохранители нейтрализовали преступную организацию, которая терроризировала и пыталась держать в страхе жителей западных областей Украины. Задержали пятерых бандитов, среди которых был и гражданин РФ (на территории Украины он находился незаконно). Под вымышленными предлогами они выбивали деньги из потерпевших. В частности, из мобилизованных и раненых военных, онкобольных и их семей.

СБУ задокументировала, как эти злоумышленники требовали 40 тыс. долларов США с военнослужащего Национальной гвардии и его онкобольного приятеля. Сначала рэкетиры создали искусственный конфликт, а затем избивали пострадавших молотками по голове посреди улицы. Онкобольной после этого попал в реанимацию.

Таким образом, злоумышленники требовали "дань". В случае отказа они обещали вернуться, похитить своих жертв и замучить их. Также угрожали навестить их семьи, чтобы совершить насилие над женами и малолетними детьми.

"Преступная организация постоянно расширяла территорию своих преступлений и влияния, чтобы охватить всю Буковину, а также Прикарпатье и Хмельницкую область", - сообщили в СБУ.

В настоящее время продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
СБУ задержание агент рф
СБУ разоблачила коллаборантов, которые помогали проводить "референдум" в Херсоне
27 марта 2025, 15:38
СБУ предотвратила теракт в Запорожье: задержана молодая пара
26 марта 2025, 13:13
Все новости »
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
Президент Франции Макрон объяснил, какие гарантии безопасности предоставит Европа Украине
27 марта 2025, 21:34
В Черкасской области произошло 15 пожаров: спасатели призывают людей к осторожности
27 марта 2025, 21:18
Россияне атаковали Запорожье и район: горят дачи и объект инфраструктуры
27 марта 2025, 21:00
В Ровенской области мужчину отправили за решетку из-за метамфетамин
27 марта 2025, 20:49
"Большой прогресс" в переговорах показал провал: сможет ли Украина выжить без США
27 марта 2025, 20:20
Сырский сообщил, сколько солдат потеряла РФ во время боев на Курщине
27 марта 2025, 19:45
Били и душили: чиновница Винницкого ТЦК с подчиненным напали на забронированного мужчину
27 марта 2025, 19:05
В Киевской области неизвестные подожгли авто
27 марта 2025, 18:52
Авария в Киевской области: авто влетело в мотоцикл
27 марта 2025, 18:38
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
Все публикации »
Валерий Чалый
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Все блоги »