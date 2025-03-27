Спроби РФ обманути світ: Україна не порушувала умови "енергетичного перемир'я"

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Міністерство оборони РФ заявило про нібито порушення Україною умов припинення вогню щодо енергетичних обʼєктів. Це брехня, яка не відповідає дійсності

Відповідну заяву зробив Генеральний штаб ЗСУ, передає RegioNews.

Зазначається, що 25-26 березня Сили оборони України не завдали ударів БпЛА по енергетичних об’єктах окупантів у Курській і Брянській областях, а також по енергетичних обʼєктах на території тимчасово окупованого росіянами Криму.

"Слід наголосити, що військове відомство країни-агресора поширює неправдиві та безпідставні звинувачення, щоб затягувати війну, продовжувати брехливу пропаганду та типові російські спроби обманути світ", — йдеться у повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, 25 березня у Ріяді США, Україна та РФ домовились забезпечити безпечну навігацію (судноплавство), припинити використання сили, та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі.

Водночас, за словами українського президента Володимира Зеленського, якщо знову будуть повітряні тривоги, військова активність у Чорному морі — потрібно вживати нові заходи проти Москви.

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