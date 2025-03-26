Зеленський про нічну атаку: Росія не збирається йти на справжній мир
Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку російських окупантів 26 березня. Каже, що Росія не збирається йти на справжній мир
Про це написав президент Володимир Зеленський в Телеграм, передає RegioNews.
"Минулої ночі в нашому небі було ще 117 доказів затягування Росією цієї війни – 117 ударних дронів, серед яких більшість – це "шахеди". Значну частину збили наші захисники", – зазначив глава держави.
Зеленський підкреслив, що потрібні сильні кроки світу та очевидний тиск на Росію – більший тиск, більше санкцій від США, щоб ці російські удари припинились.
"Завдавати таких масштабних ударів після перемовин щодо припинення вогню – це з усією очевидністю показувати всім у світі, що Москва не збирається йти на справжній мир. Ще з 11 березня є американська пропозиція повної тиші, повного припинення ударів. І буквально щоночі своїми ударами Росія повторює "ні" у відповідь на мирну пропозицію партнерів", – написав президент.
Нагадаємо, у середу вночі, 26 березня, російські війська атакували цивільну інфраструктуру міста Охтирка ударними дронами. Внаслідок "прильотів" є пошкодження, виникла пожежа.
Загалом російська армія запустила по Україні 117 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина та Черкащина.
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