Зеленський про нічну атаку: Росія не збирається йти на справжній мир

фото: ДСНС Сумщини

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку російських окупантів 26 березня. Каже, що Росія не збирається йти на справжній мир

Про це написав президент Володимир Зеленський в Телеграм, передає RegioNews.

"Минулої ночі в нашому небі було ще 117 доказів затягування Росією цієї війни – 117 ударних дронів, серед яких більшість – це "шахеди". Значну частину збили наші захисники", – зазначив глава держави.

Зеленський підкреслив, що потрібні сильні кроки світу та очевидний тиск на Росію – більший тиск, більше санкцій від США, щоб ці російські удари припинились.

"Завдавати таких масштабних ударів після перемовин щодо припинення вогню – це з усією очевидністю показувати всім у світі, що Москва не збирається йти на справжній мир. Ще з 11 березня є американська пропозиція повної тиші, повного припинення ударів. І буквально щоночі своїми ударами Росія повторює "ні" у відповідь на мирну пропозицію партнерів", – написав президент.

Нагадаємо, у середу вночі, 26 березня, російські війська атакували цивільну інфраструктуру міста Охтирка ударними дронами. Внаслідок "прильотів" є пошкодження, виникла пожежа.

Загалом російська армія запустила по Україні 117 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина та Черкащина.

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