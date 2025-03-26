Про "морську" складову "безпекових" домовленостей між Україною, США та Росією

Хто контролюватиме виконання таких домовленостей

Хто контролюватиме виконання таких домовленостей

фото: Facebook/Іван Киричевський

В цьому випадку не просто відкрите питання про те, як взагалі контролювати виконання таких домовленостей, бо наприклад у нас нема патрульної авіації відповідної дальності дії, тому й "очі", які стежать за кораблями ЧФ РФ у Новоросійську – не наші.

Далі є такі нюанси:

- Супутникові знімки у відкритому доступі показували, що навіть після "тактічєского отступлєнія" основного "ядра" Чорноморського флоту до Новоросійська у тимчасово окупованому Севастополі все рівно лишались деякі ворожі кораблі, наприклад – великі десантні кораблі, протичовнові корвети та фрегати і навіть ракетні катери.

Особливо ракетні катери взагалі-то можуть загрожувати нашому цивільному судноплавству, у той час як ми можемо покладатись хіба що на берегові ракетні комплекси.

- А ще не варто скидати з рахунків такий екстремальний варіант, що підводна складова ЧФ РФ захоче повторити "подвиги" своїх "дідов" із Крігсмаріне або ж радянського підводника Марінеско, та перейде до як мінімум спроб торпедувати наші цивільні судна на шляху до"Великої Одеси".

Ну або просто перейти до морської постановки мін з підводних човнів.

Ага, підводна складова ЧФ РФ справді гірша аніж у Туреччини наприклад (але в Чорному морі тільки росіяни й турки мають боєздатні підводні сили).

Якщо конкретно по російським підводним човнам саме в Чорному морі, то там:

одна субмарина проекту 877 "Алроса", яка легендарно довго стоїть на ремонтах,

три підводні човни проекту 636.6 (четвертий – це "Ростов-на-днє", а ще дві субмарини із загалом 6 цього типу – "застрягли" біля Сирії до лютого 2022 року, та не змогли повернутись до тимчасово окупованого Криму).

Не знаю, як зараз реально по "Алросі", але кожна із субмарин проекту 636.6 може взяти на борт не тільки чотири ракети "Калибр"(які бувають не тільки 3М14 для ударів по наземним цілям, але й 3М54 протикорабельні), але й 18 торпед калібру 533-мм.

І якщо що, у нас власної патрульної авіації, щоб "класичним" чином топити у відкритому морі російські підводні човни, та показати самим рашистам "рімейк" фільму "72 метра" - у нас нема, на жаль. Формально наявні два Бе-12 вважались небоєздатні ще до 2022 року.