Зеленский о ночной атаке: Россия не собирается идти на настоящий мир

фото: ГСЧС Сумщины

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку российских оккупантов 26 марта. Говорит, что Россия не собирается соглашаться на настоящий мир

Об этом написал президент Владимир Зеленский в телеграмме, передает RegioNews.

"Прошлой ночью в нашем небе было еще 117 доказательств затягивания Россией этой войны – 117 ударных дронов, среди которых большинство – это "шахеды". Значительную часть сбили наши защитники", – отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что нужны сильные шаги мира и очевидное давление на Россию – большее давление, больше санкций от США, чтобы эти российские удары прекратились.

"Наносить такие масштабные удары после переговоров по прекращению огня – это со всей очевидностью показывать всем в мире, что Москва не собирается идти на настоящий мир. Еще с 11 марта есть американское предложение полной тишины, полного прекращения ударов. И буквально каждую ночь своими ударами Россия повторяет "нет" в ответ на мирное предложение.

Напомним, в среду ночью, 26 марта, российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру города Ахтырка ударными дронами. В результате "прилетов" есть повреждения, возник пожар.

В общем российская армия запустила по Украине 117 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. В результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Кировоградщина и Черкасщина.

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