Зеленский о ночной атаке: Россия не собирается идти на настоящий мир
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку российских оккупантов 26 марта. Говорит, что Россия не собирается соглашаться на настоящий мир
Об этом написал президент Владимир Зеленский в телеграмме, передает RegioNews.
"Прошлой ночью в нашем небе было еще 117 доказательств затягивания Россией этой войны – 117 ударных дронов, среди которых большинство – это "шахеды". Значительную часть сбили наши защитники", – отметил глава государства.
Зеленский подчеркнул, что нужны сильные шаги мира и очевидное давление на Россию – большее давление, больше санкций от США, чтобы эти российские удары прекратились.
"Наносить такие масштабные удары после переговоров по прекращению огня – это со всей очевидностью показывать всем в мире, что Москва не собирается идти на настоящий мир. Еще с 11 марта есть американское предложение полной тишины, полного прекращения ударов. И буквально каждую ночь своими ударами Россия повторяет "нет" в ответ на мирное предложение.
Напомним, в среду ночью, 26 марта, российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру города Ахтырка ударными дронами. В результате "прилетов" есть повреждения, возник пожар.
В общем российская армия запустила по Украине 117 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. В результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Кировоградщина и Черкасщина.
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