Росіяни обстріляли селище під Херсоном: постраждала людина
Напередодні російські загарбники завдали удару по селищу Білозерка Херсонського району. Внаслідок ворожої атаки постраждав цивільний. Сьогодні чоловік звернувся до лікарів за допомогою
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.
Відомо, що 40-річний житель Білозерки дістав вибухову травму та контузію.
"Потерпілому надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, минулої доби на Херсонщині через російські обстріли постраждали троє цивільних.
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