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Заступнику голови лікарсько-консультативної комісії райлікарні на Одещині повідомили про підозру за хабарництво

Про це передає RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

У листопаді минулого року фігурант, діючи у змові зі службовцями Військово-медичного клінічного центру Південного регіону, запропонував знайомому військовослужбовцю за хабар допомогу у "вирішенні питання" списання у запас ЗСУ.

Фігурант обіцяв підготувати медичні документи, на основі яких буде зроблений висновок, що дозволить звільнити військовослужбовця з лав ЗСУ. Для реалізації плану військовий кілька разів проходив лікування у невропатолога, після чого мав отримати необхідний висновок.

Після одержання другої частини хабаря в 5000 доларів, голову комісії затримали правоохоронці. Суд взяв його під варту з можливістю внесення застави.

Встановлюються інші особи, причетні до схеми, а також військовослужбовці, які могли нею скористатися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наркобарон Єгор Левченко (Буркін), засновник картелю "Хімпром”, через українські суди намагається скасувати санкції, запроваджені проти нього наприкінці 2023 року указом президента Зеленського.

Активність російського картелю "Хімпрому" в Україні, нагадаємо, розпочалося ще в 2014 році, а після початку повномасштабного вторгнення розгорнулася з новою силою. За даними ЗМІ, синдикат продовжує виробляти психотропи в Україні та постачати їх до Росії транзитом через ЄС. У 2023 році СБУ затримала 89 наркоділків під час спецоперацій проти "Хімпрому”.

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