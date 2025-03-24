У екскерівника податкової служби Сумщини виявили незаконні активи на мільйони гривень

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ДБР та САП ініціюють стягнення в дохід держави мільйонних активів колишнього керівника податкової служби у Сумській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДБР.

Як з’ясувалось, у червні 2023 року посадовець придбав для дружини люксовий автомобіль вартістю понад 3 млн гривень в одному з автосалонів Дніпра. Формально покупку оформили на підставну особу, наближену до чиновника.

Крім того, у 2020-2023 роках він придбав у Дніпрі три квартири в новобудовах та одне нежитлове приміщення загальною вартістю понад 5 млн гривень. Уся нерухомість була зареєстрована на його тещу.

"Загалом на автомобіль та нерухомість витрачено понад 8 млн гривень, що значно перевищує офіційні доходи податківця", - йдеться у повідомленні.

Для забезпечення виконання позову на активи накладено арешт. Робота із виявлення необгрунтованих доходів чиновників триває.

Нагадаємо, на Сумщині прикордонники знищили російську піхоту, гармату та техніку.