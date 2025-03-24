12:01  24 березня
У Полтаві чоловік побив 11-місячну доньку
11:45  24 березня
Через війну в Україні загинули щонайменше 604 дитини
12:36  24 березня
У Вінниці на 102-му році життя померла легендарна розвідниця
UA | RU
UA | RU
24 березня 2025, 13:10

У екскерівника податкової служби Сумщини виявили незаконні активи на мільйони гривень

24 березня 2025, 13:10
Читайте также на русском языке
фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

ДБР та САП ініціюють стягнення в дохід держави мільйонних активів колишнього керівника податкової служби у Сумській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДБР.

Як з’ясувалось, у червні 2023 року посадовець придбав для дружини люксовий автомобіль вартістю понад 3 млн гривень в одному з автосалонів Дніпра. Формально покупку оформили на підставну особу, наближену до чиновника.

Крім того, у 2020-2023 роках він придбав у Дніпрі три квартири в новобудовах та одне нежитлове приміщення загальною вартістю понад 5 млн гривень. Уся нерухомість була зареєстрована на його тещу.

"Загалом на автомобіль та нерухомість витрачено понад 8 млн гривень, що значно перевищує офіційні доходи податківця", - йдеться у повідомленні.

Для забезпечення виконання позову на активи накладено арешт. Робота із виявлення необгрунтованих доходів чиновників триває.

Нагадаємо, на Сумщині прикордонники знищили російську піхоту, гармату та техніку.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
податкова служба Сумська область ДБР САП
На Сумщині ППО збила 4 ударні БпЛА
24 березня 2025, 08:05
Окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини: є загиблі та поранені
24 березня 2025, 07:55
На Сумщині піротехніки знищили 9 боєприпасів
24 березня 2025, 05:46
Всі новини »
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
В Одесі агентка ФСБ готувала ракетний удар по базі морпіхів ЗСУ
24 березня 2025, 15:26
Росіяни вдарили по центру Сум
24 березня 2025, 15:09
На Буковині знижується кількість хворих на грип та ГРВІ
24 березня 2025, 15:03
На Одещині прикордонники викрили двох жителів, які за 7000 доларів допомагали потрапити до Молдови військовозобов’язаному чоловіку
24 березня 2025, 14:49
На Полтавщині іномарка збила жінку: потерпілу ушпиталили
24 березня 2025, 14:40
Під Києвом горять торфовища: рятувальники другу добу гасять пожежу
24 березня 2025, 14:38
Поліцейські Тернопільщини оголосили підозру місцевому жителю, який продав понад 1000 набоїв до автомата Калашникова
24 березня 2025, 14:31
На Тернопільщині судитимуть жінку, яка пʼяною вбила знайому
24 березня 2025, 14:19
У Миколаєві офіційно завершився опалювальний сезон
24 березня 2025, 14:19
Фейкова інвалідність: не звільнено жодного з 74 прокурорів
24 березня 2025, 14:04
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Православна церква України
Віктор Шлінчак
Всі блоги »