Упродовж тижня українські прикордонники знищили майже сотню окупантів

фото: ДПСУ

Протягом минулого тижня, з 17 по 23 березня 2025 року, бійці Держприкордонслужби знищили 98 загарбників, 151 поранили

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДПСУ.

Також українські прикордонники підбили 7 танків, 3 БМП, 2 МТ-ЛБ та 1 БРЕМ, 3 ББА, 1 САУ, 2 од. інженерної техніки та 222 транспортних засоби ворога.

Також було знищено 6 мінометів, 26 гармат, 1 ПЗРК, 50 засобів зв’язку та відеоспостереження, 10 засобів РЕБ, 1 комплекс спостереження, 5 плавзасобів.

"Ліквідували 340 укриттів та позицій особового складу окупантів, 8 складів з боєприпасами та 10 з пально-мастильними матеріалами і майном", - йдеться у повідомленні.

Крім того, військовослужбовці Держприкордонслужби приземлили 221 ворожих БпЛА (у т.ч. 55 типу "Shahed-136/131").

Раніше прикордонники показали, як знищують техніку окупантів на Харківщині.