Пограничники ликвидировали россиянина, пытавшегося сбить украинский FPV-дрон

фото: ГПСУ

На Юге операторы БПЛА 8-го пограничного отряда во время боевого вылета обнаружили позиции врага и уничтожили российского захватчика

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Защитники показали момент поражения вражеского пехотинца.

"Один из оккупантов пытался сбить украинский FPV-дрон из стрелкового оружия, однако сам попал под удар, и не только он", – говорится в сообщении.

Напомним, на Донетчине российские оккупанты попытались прорваться в направлении украинских позиций под прикрытием системы РЭБ Р-330 "Житель". Вражеский танк и систему РЭБ сожгли дронами бойцы подразделения РУБпАК "Феникс" бригады "Месть".