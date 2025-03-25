Пограничники ликвидировали россиянина, пытавшегося сбить украинский FPV-дрон
На Юге операторы БПЛА 8-го пограничного отряда во время боевого вылета обнаружили позиции врага и уничтожили российского захватчика
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Защитники показали момент поражения вражеского пехотинца.
"Один из оккупантов пытался сбить украинский FPV-дрон из стрелкового оружия, однако сам попал под удар, и не только он", – говорится в сообщении.
Напомним, на Донетчине российские оккупанты попытались прорваться в направлении украинских позиций под прикрытием системы РЭБ Р-330 "Житель". Вражеский танк и систему РЭБ сожгли дронами бойцы подразделения РУБпАК "Феникс" бригады "Месть".
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