На Сумщині прикордонники знищили 4 ворожі FPV-дрони
У неділю, 23 березня, бійці "Сталевого кордону" під час виконання бойових завдань знищили в Сумській області ворожі FVP-дрони
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Уразити чотири російські БпЛА прикордонникам вдалось за допомогою стрілецької зброї.
"Рішучі дії бійців врятували життя побратимів та техніку підрозділів", – зазначили у ДПСУ.
Нагадаємо, у ніч на 24 березня російська армія запустила по Україні 99 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 57 дронів, ще 36 – локаційно втрачені.
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