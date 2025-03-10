Березень б'є температурні рекорди в Києві: що відомо

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У Києві з 7 по 9 березня було зафіксовано п'ять температурних рекордів. Температурні показники відповідали погодним умовам кінця квітня

Про це повідомила пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, передає RegioNews.

Так, 7 березня після полудня максимальна температура повітря досягла 20,2 °С. Це перевищує відповідний показник для цієї дати у 1995 році на 3,9 °С.

8 березня після полудня температура піднялася до 18,8 °С, перевершивши рекорд 2019 року на 1,1 °С. Середньодобова температура того дня була найвищою за весь період спостережень і сягнула 12,1 °С, що на 2,0 °С більше за попередній рекордний показник 2019 року й на 10,6 °С вище кліматичної норми. Подібні температури зазвичай характерні для кінця квітня.

9 березня максимальна температура повітря після полудня досягла 20,0 °С, що на 2,7 °С вище за аналогічний показник 1920 року. Середньодобова температура цього дня також стала рекордною, сягнувши 11,2 °С. Вона перевищила попередній рекорд 2019 року на 0,7 °С і кліматичну норму – на 9,4.

Нагадаємо, за даними кліматологів, нинішня зима у Києві була найкоротшою.