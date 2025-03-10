05:18  10 березня
В Україну намагались незаконно ввезти гаджети на понад 1 млн грн
02:51  10 березня
Прикордонники показали, як знищили квадроцикли росіян на Сумщині
00:26  10 березня
Трагедія в київському метро: рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка
UA | RU
UA | RU
10 березня 2025, 12:40

Березень б'є температурні рекорди в Києві: що відомо

10 березня 2025, 12:40
Читайте также на русском языке
фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Києві з 7 по 9 березня було зафіксовано п'ять температурних рекордів. Температурні показники відповідали погодним умовам кінця квітня

Про це повідомила пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, передає RegioNews.

Так, 7 березня після полудня максимальна температура повітря досягла 20,2 °С. Це перевищує відповідний показник для цієї дати у 1995 році на 3,9 °С.

8 березня після полудня температура піднялася до 18,8 °С, перевершивши рекорд 2019 року на 1,1 °С. Середньодобова температура того дня була найвищою за весь період спостережень і сягнула 12,1 °С, що на 2,0 °С більше за попередній рекордний показник 2019 року й на 10,6 °С вище кліматичної норми. Подібні температури зазвичай характерні для кінця квітня.

9 березня максимальна температура повітря після полудня досягла 20,0 °С, що на 2,7 °С вище за аналогічний показник 1920 року. Середньодобова температура цього дня також стала рекордною, сягнувши 11,2 °С. Вона перевищила попередній рекорд 2019 року на 0,7 °С і кліматичну норму – на 9,4.

Нагадаємо, за даними кліматологів, нинішня зима у Києві була найкоротшою.

погода березень квітень весна Синоптики Київ
Сонце "пригріє" до 20 градусів тепла: синоптики показали прогноз погоди на понеділок, 10 березня
09 березня 2025, 17:20
Україну засипле снігом із середини березня: де чекати снігопадів
08 березня 2025, 18:25
Всі новини »
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
На Одещині жінка звернулась у поліцію з проханням повернути велосипед, на якому працівники ТЦК затримали її чоловіка
10 березня 2025, 12:59
В Україні стрімко зросла кількість протермінованих штрафів від ТЦК
10 березня 2025, 12:59
Дозвіл на зброю відтепер можна оформити онлайн
10 березня 2025, 12:35
На Дніпропетровщині ППО збила російський розвідувальний дрон
10 березня 2025, 12:25
На Тернопільщині під час застілля господар будинку смертельно поранив гостя
10 березня 2025, 12:22
Українські дрони атакували російський НПЗ, який виробляє пальне для надзвукових літаків, — ЗМІ
10 березня 2025, 12:05
У Лубнах хірург ВЛК "погорів" на хабарі: лікарю оголосили підозру
10 березня 2025, 11:53
Трагедія на залізниці в Одесі: внаслідок ураження струмом загинули 13 та 16-річний підлітки
10 березня 2025, 11:53
Обстріли Миколаївщини: в ОВА розповіли про наслідки масованої атаки дронів
10 березня 2025, 11:33
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Юрій Бутусов
Вадим Денисенко
Всі блоги »