У Миколаєві офіційно завершився опалювальний сезон

фото: з відкритих джерел

Із 24 березня в Миколаєві завершився опалювальний сезон. Таке рішення ухвалив виконкомом міської ради. Це пов’язано з підвищенням середньодобової температури повітря, яка протягом трьох днів перевищує +8 °C

Про це повідомляє Миколаївська міська рада, передає RegioNews.

Зазначається, що опалювальний сезон завершується на всіх об'єктах, окрім закладів дошкільної освіти, лікарень, пологових будинків, амбулаторій.

Теплопостачальним підприємствам доручено здійснити відключення тепла в технологічній послідовності та з урахуванням експлуатаційних вимог не пізніше 5-денного терміну з дати ухваленого рішення.

Окрім цього, розрахунки вартості послуг, нарахування пільг та субсидій для певних категорій населення будуть виконувати, виходячи з фактичних дат відключення.

Нагадаємо, із понеділка, 24 березня, Київ також завершує опалювальний сезон.

В Україні ще минулого тижня стартувала підготовка до завершення опалювального сезону. У деяких регіонах тепло вже перестали подавати.