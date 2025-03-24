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24 березня 2025, 16:55

Синоптикиня попередила українців про нестійку погоду: до чого готуватись

24 березня 2025, 16:55
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фото: pixabay.com
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У вівторок, 25 березня, в Україні погода буде неоднорідною

Як передає RegioNews, про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, в південній частині, більшості центральних областей та на Луганщині очікується тепла погода, вдень стовпчики термометрів там покажуть +12…+16 градусів.

У північній частині, навпаки, буде холодно, протягом дня +9…+12 градусів.

"Також свіже холодне повітря ще гулятиме у прибережних зонах, куди ще не прогріті моря віддаватимуть застарілу зимову свіжість, +8+11 градусів… Сьогоднішній сильний вітер завтра стихне, хіба що в східних областях залишиться рвучким", - йдеться у повідомленні.

Дощі 25-го березня пройдуть у західних, північних областях, на Вінниччині, Черкащині та Харківщині.

На решті території - без опадів.

У Києві у вівторок очікується дощ, переважно вночі та вранці (карта внизу), вдень опади стихнуть, хіба десь невеликий дощ. Упродовж дня температура повітря завтра коливатиметься близько +10 градусів.

Раніше стало відомо, якою буде погода в Україні у березні.

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