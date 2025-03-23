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23 березня 2025, 13:42

У Києві завершується опалювальний сезон: названо дату

23 березня 2025, 13:42
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фото: freepik.com
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Із понеділка, 24 березня, Київ завершує опалювальний сезон. Усе через потепління

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, таке рішення міська влада ухвалила, зважаючи на прогноз синоптиків щодо стабільного потепління, а також керуючись необхідністю раціонального використання природного газу.

"Отже, з понеділка розпочнемо відключення від теплопостачання житлових будинків. Будівлі ж закладів соціальної сфери – медзаклади, дитсадки, школи та інші, відключатимуть за індивідуальними заявками їх керівників", – зазначив Кличко.

Мер додав, що в порівнянні з минулим роком опалення цьогоріч вимикають на декілька днів раніше, оскільки це дозволяє температура повітря.

Як відомо, централізована система теплопостачання Києва є найбільшою в Україні та однією з найбільших у Європі. На її розгортання та на завершення роботи потрібно близько тижня.

Нагадаємо, в Україні ще минулого тижня стартувала підготовка до завершення опалювального сезону. У деяких регіонах тепло вже перестали подавати.

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