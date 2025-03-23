У Києві завершується опалювальний сезон: названо дату

фото: freepik.com

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, таке рішення міська влада ухвалила, зважаючи на прогноз синоптиків щодо стабільного потепління, а також керуючись необхідністю раціонального використання природного газу.

"Отже, з понеділка розпочнемо відключення від теплопостачання житлових будинків. Будівлі ж закладів соціальної сфери – медзаклади, дитсадки, школи та інші, відключатимуть за індивідуальними заявками їх керівників", – зазначив Кличко.

Мер додав, що в порівнянні з минулим роком опалення цьогоріч вимикають на декілька днів раніше, оскільки це дозволяє температура повітря.

Як відомо, централізована система теплопостачання Києва є найбільшою в Україні та однією з найбільших у Європі. На її розгортання та на завершення роботи потрібно близько тижня.

Нагадаємо, в Україні ще минулого тижня стартувала підготовка до завершення опалювального сезону. У деяких регіонах тепло вже перестали подавати.