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У понеділок, 24 березня, в Україні очікується хмарна погода, сильні пориви вітру. На заході та півночі пройдуть дощі

Про це повідомляє Український гідрометцентр, передає RegioNews.

"Хмарно. У західних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях, вдень і на Чернігівщині та Сумщині дощі, на решті території без опадів", – йдеться у повідомленні.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вночі місцями в західних областях, вдень в Україні, крім Прикарпаття, Закарпаття та Луганщини, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 2-7° тепла, на сході країни близько 0°, вдень 7-12° тепла, у західних та південно-західних областях 11-16°.

У Києві та Київській області завтра хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-18 м/с.

Температура у столиці вночі 3-5° тепла, вдень 10-12°. На Київщині вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, цьогорічна весна буде теплішою за кліматичну норму, але її особливістю може стати менша кількість опадів.