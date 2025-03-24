Синоптикиня предупредила украинцев о неустойчивой погоде: к чему готовиться
Во вторник, 25 марта, в Украине погода будет неоднородной
Как передает RegioNews, об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.
По ее словам, в южной части, большинстве центральных областей и в Луганской области ожидается теплая погода, днем столбики термометров там покажут +12…+16 градусов.
В северной части, напротив, будет холодно, в течение дня +9…+12 градусов.
"Также свежий холодный воздух будет еще гулять в прибрежных зонах, куда еще не прогретые моря будут отдавать устаревшую зимнюю свежесть, +8+11 градусов… Сегодняшний сильный ветер завтра стихнет, разве что в восточных областях останется порывистым", - говорится в сообщении.
Дожди 25 марта пройдут в западных, северных областях, Винницкой, Черкасской и Харьковской областях.
На остальной территории - без осадков.
В Киеве во вторник ожидается дождь, преимущественно ночью и утром (карта внизу), днем осадки стихнут, разве что небольшой дождь. В течение дня температура воздуха будет колебаться около +10 градусов.
Ранее стало известно, какая будет погода в Украине в марте.