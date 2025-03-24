Синоптикиня предупредила украинцев о неустойчивой погоде: к чему готовиться

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Во вторник, 25 марта, в Украине погода будет неоднородной

Как передает RegioNews, об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

По ее словам, в южной части, большинстве центральных областей и в Луганской области ожидается теплая погода, днем столбики термометров там покажут +12…+16 градусов.

В северной части, напротив, будет холодно, в течение дня +9…+12 градусов.

"Также свежий холодный воздух будет еще гулять в прибрежных зонах, куда еще не прогретые моря будут отдавать устаревшую зимнюю свежесть, +8+11 градусов… Сегодняшний сильный ветер завтра стихнет, разве что в восточных областях останется порывистым", - говорится в сообщении.

Дожди 25 марта пройдут в западных, северных областях, Винницкой, Черкасской и Харьковской областях.

На остальной территории - без осадков.

В Киеве во вторник ожидается дождь, преимущественно ночью и утром (карта внизу), днем осадки стихнут, разве что небольшой дождь. В течение дня температура воздуха будет колебаться около +10 градусов.

Ранее стало известно, какая будет погода в Украине в марте.