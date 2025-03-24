12:01  24 марта
В Полтаве мужчина побил 11-месячную дочь
11:45  24 марта
Из-за войны в Украине погибли по меньшей мере 604 ребенка
12:36  24 марта
В Виннице на 102-м году жизни умерла легендарная разведчица
UA | RU
UA | RU
24 марта 2025, 16:55

Синоптикиня предупредила украинцев о неустойчивой погоде: к чему готовиться

24 марта 2025, 16:55
Читайте також українською мовою
фото: pixabay.com
Читайте також
українською мовою

Во вторник, 25 марта, в Украине погода будет неоднородной

Как передает RegioNews, об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

По ее словам, в южной части, большинстве центральных областей и в Луганской области ожидается теплая погода, днем столбики термометров там покажут +12…+16 градусов.

В северной части, напротив, будет холодно, в течение дня +9…+12 градусов.

"Также свежий холодный воздух будет еще гулять в прибрежных зонах, куда еще не прогретые моря будут отдавать устаревшую зимнюю свежесть, +8+11 градусов… Сегодняшний сильный ветер завтра стихнет, разве что в восточных областях останется порывистым", - говорится в сообщении.

Дожди 25 марта пройдут в западных, северных областях, Винницкой, Черкасской и Харьковской областях.

На остальной территории - без осадков.

В Киеве во вторник ожидается дождь, преимущественно ночью и утром (карта внизу), днем осадки стихнут, разве что небольшой дождь. В течение дня температура воздуха будет колебаться около +10 градусов.

Ранее стало известно, какая будет погода в Украине в марте.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
погода Синоптики прогноз осадки
Дожди и штормовой ветер: погода в Украине в понедельник
24 марта 2025, 01:56
В Киеве зафиксировали еще температурные рекорды
12 марта 2025, 13:18
Март бьет температурные рекорды в Киеве: что известно
10 марта 2025, 12:40
Все новости »
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
Зеленский назначил нового главу Киевской ОГА
24 марта 2025, 17:44
Удар россиян по Сумам: количество пострадавших увеличилось
24 марта 2025, 17:13
Удар по центру Сум: повреждены жилые дома, школа, среди раненых - дети
24 марта 2025, 16:35
В Одесской области бывшую сотрудницу правоохранительных органов приговорили к 5 годам тюрьмы за оправдание российской агрессии
24 марта 2025, 16:23
На Ровенщине женщина заплатила аферистам за работу: полиция предупреждает о новой схеме
24 марта 2025, 16:15
В Украине массово горят экосистемы: спасатели показали последствия
24 марта 2025, 16:05
Появилось видео момента взрыва в здании полиции в Одесской области
24 марта 2025, 15:49
Продавал несуществующий товар в интернете: полиция разоблачила жителя Харькова, который обманул людей на 1,2 млн грн
24 марта 2025, 15:33
В Одессе агентка ФСБ готовила ракетный удар по базе морпехов ВСУ
24 марта 2025, 15:26
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Вадим Денисенко
Православная церковь Украины
Виктор Шлинчак
Все блоги »