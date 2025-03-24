Через війну в Україні загинули щонайменше 604 дитини
Станом на 24 березня більше ніж 2421 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної вторгнення РФ
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.
За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 604 дітини загинули та понад 1817 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Найбільше постраждали діти у таких областях: Донецькій – 633, Харківській – 470, Херсонській – 202, Дніпропетровській – 203, Київській – 136, Запорізькій – 170, Миколаївській – 118.
Протягом останніх днів:
- 23 березня внаслідок атаки безпілотників по Києву загинула 5-річна дівчинка.
- 22 березня внаслідок атаки безпілотників по селу Мар’їне Сумського району травмовані 17-річний хлопець та дівчина.
- 21 березня внаслідок атаки безпілотників по Запоріжжю загинула 17-річна дівчина та травмована 10-місячна дівчинка.
- 20 березня внаслідок атаки безпілотників по Одесі травмовані троє 17-річних хлопців.
- 20 березня внаслідок атаки безпілотників по Добропіллю Донецької області отримав ушкодження 11-річний хлопчик.
Нагадаємо, у ніч на 24 березня російська армія запустила по Україні 99 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 57 дронів, ще 36 – локаційно втрачені.
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