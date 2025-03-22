фото: ОВА

Кількість жертв російської атаки на Запоріжжя пізно ввечері 21 березня зросла до трьох. У лікарні померла тяжко поранена жінка

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

У лікарні померла 38-річна жінка, яка дістала надважких поранень через нічну атаку росіян. Медики понад 10 годин боролися за її життя.

Таким чином, ворожа атака на Запоріжжя забрала життя 3 людей. 12 людей отримали поранення різного ступеня важкості.

Ця атака забрала життя цілої родини. Тіла доньки і тата витягли з-під завалів. За життя мами медики боролися понад 10 годин, та на жаль врятувати її не вдалося, – зазначив посадовець.

Очільник ОВА розповів, що станом на ранок 5 постраждалих залишаються в лікарнях. Це дві жінки та два чоловіка з травмами середньої тяжкості, а також немовля з контузією – його стан медики також оцінюють як середньої важкості.

Ліквідація наслідків атаки продовжується. Працюють усі служби.

Нагадаємо, 21 березня близько 21:00 окупанти атакували Запоріжжя 12 дронами типу Shahed.