Из-за войны в Украине погибли по меньшей мере 604 ребенка
По состоянию на 24 марта более 2421 ребенка пострадал в Украине в результате полномасштабного вторжения РФ
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.
По официальной информации ювенальных прокуроров, 604 ребенка погибли и более 1817 получили ранения разной степени тяжести.
Больше всего пострадали дети в таких областях: Донецкой – 633, Харьковской – 470, Херсонской – 202, Днепропетровской – 203, Киевской – 136, Запорожской – 170, Николаевской – 118.
В последние дни:
- 23 марта в результате атаки беспилотников по Киеву погибла 5-летняя девочка.
- 22 марта в результате атаки беспилотников по селу Марьино Сумского района травмированы 17-летний парень и девушка.
- 21 марта в результате атаки беспилотников по Запорожью погибла 17-летняя девушка и травмирована 10-месячная девочка.
- 20 марта в результате атаки беспилотников по Одессе травмированы трое 17-летних парней.
- 20 марта в результате атаки беспилотников по Доброполью Донецкой области получил повреждение 11-летний мальчик.
Напомним, в ночь на 24 марта российская армия запустила по Украине 99 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили 57 дронов, еще 36 – локационно потеряны.
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