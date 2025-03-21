В Украине резко подорожал популярный овощ

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Огурцы из местных тепличных комбинатов стоят в среднем на 12% дороже, чем на прошлой неделе

Как передает RegioNews, об этом сообщает аналитическая платформа EastFruit.

По данным ресурса стоимость огурцов составляет 95-140 грн/кг в зависимости от качества и объема партий продукции.

"На этой неделе выборки огурца в теплицах заметно сократились из-за неблагоприятных погодных условий. В то же время спрос на эту продукцию остается очень высоким: покупатели все чаще остаются неудовлетворенными качеством импортных огурцов и предпочитают местную продукцию", - говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что поставки импортных огурцов заметно сократились, что позволило представителям украинских тепличных комбинатов повысить цены на свою продукцию.

Напомним, в мире дорожает кофе. Эксперты называют причиной удорожания ухудшения погодных условий.