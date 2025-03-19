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19 березня 2025, 23:20

У світі дорожчає кава: на скільки більше доведеться платити

19 березня 2025, 23:20
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Ілюстративне фото
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У світі суттєво дорожчає кава. Експерти називають причиною погіршення погодних умов

Про це повідомляє agronews, RegioNews.

Нове дослідження, проведене Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО), зафіксувало майже 40-відсоткове зростання цін на каву у 2024 році. Основною причиною називають погіршення погодних умов у країнах-виробниках.

Зокрема, станом на грудень 2024 року арабіка стала на 58%, аніж рік тому. При цьому робуста (її використовують для розчинної кави) подорожчала на 70%).

"Високі ціни мають стати стимулом для збільшення інвестицій у технології, дослідження та розробки у кавовому секторі, який значною мірою залежить від дрібних фермерів. Це допоможе підвищити стійкість до кліматичних змін”, – зазначив Бубакер Бен-Бельхассен, директор Департаменту ринків та торгівлі ФАО.

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