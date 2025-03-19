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Про це повідомляє agronews, RegioNews.

Нове дослідження, проведене Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО), зафіксувало майже 40-відсоткове зростання цін на каву у 2024 році. Основною причиною називають погіршення погодних умов у країнах-виробниках.

Зокрема, станом на грудень 2024 року арабіка стала на 58%, аніж рік тому. При цьому робуста (її використовують для розчинної кави) подорожчала на 70%).