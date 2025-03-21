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21 марта 2025, 17:09

Президент Чехии прокомментировал масштабные удары РФ после поездки в Одессу

21 марта 2025, 17:09
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фото: из открытых источников
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Масштабные атаки РФ по Украине, в частности удары по гражданским объектам именно в период начала переговоров по прекращению огня и потенциального мирного соглашения, вызывают сомнения в серьезности намерений российской стороны

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, передает RegioNews со ссылкой на Radio Prague International.

Павел в четверг, 20 марта, посетил Одессу, на которую вечером Россия атаковала беспилотниками. Он отметил, что получил пока только предварительные данные, согласно которым это была самая большая атака на Одессу, и использовалась "несколько иная тактика воздушного удара".

Президент Чехии заметил, что, вероятнее всего, необходимо усилить давление на Россию, чтобы заставить ее пересмотреть свой подход к мирным переговорам.

"Учитывая, что мы можем видеть и слышать, пока не похоже, что российская сторона намерена заключать какое-то перемирие. Очевидно, нужно будет применить то давление, о котором говорил американский президент (ред. Дональд Трамп), и которое должно быть достаточно ощутимым для России, чтобы она отреагировала", - подчеркнул он.

Напомним, президент Владимир Зеленский после очередной российской массированной атаки на украинские города призвал партнеров усилить давление на Россию.

В ночь на 21 марта российская армия запустила по Украине 214 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы разных типов. Силы ПВО сбили 114 дронов, еще 81 — локационно потеряны.

От обстрелов пострадала Одесщина , Запорожье, Сумщина, Киевщина, Хмельнитчина, Черниговщина.

Из-за массированной атаки ударных БпЛА в Одесскую область поздно вечером 20 марта пострадали трое 17-летних подростков. В результате пожаров и "прилетов" повреждена гражданская инфраструктура в Одессе и районе.

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