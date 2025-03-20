Завтра в Україні різко потепліє, опадів не прогнозують

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У п'ятницю в Україні буде сухо, багато сонця, "мінуси" відступатимуть. Тепло прибуватиме

Як передає RegioNews, про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, 21-го березня упродовж дня максимальна температура повітря становитиме +10…+14 градусів, у східних областях та в Криму ще свіжіше, +8…+11 градусів.

Опадів не передбачається, сухо та сонячно.

У Києві завтра також очікується комфортна погода, без опадів, сонячно, максимальна температура повітря досягне +12 градусів.

Однак вже у понеділок в Україні знову стане прохолодніше.

"Але поки що займаємо найзручніші місця на інавгурації весни - на сонці, на весняному повітрі, серед дружніх теплих градусів", - підсумувала Н.Діденко.

Раніше стало відомо, якою буде погода в Україні у березні.