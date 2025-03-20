06:39  20 березня
На Прикарпатті туристи опинилися в пастці, піднімаючись на Говерлу
05:05  20 березня
У Києві судитимуть очільницю МСЕК, яка за $10 000 "продала" фіктивну інвалідність
06:11  20 березня
Розвідник Raybird: на що здатна маленька українська "пташка" з можливостями великого літака
UA | RU
UA | RU
20 березня 2025, 16:45

Завтра в Україні різко потепліє, опадів не прогнозують

20 березня 2025, 16:45
Читайте также на русском языке
фото: pixabay.com
Читайте также
на русском языке

У п'ятницю в Україні буде сухо, багато сонця, "мінуси" відступатимуть. Тепло прибуватиме

Як передає RegioNews, про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, 21-го березня упродовж дня максимальна температура повітря становитиме +10…+14 градусів, у східних областях та в Криму ще свіжіше, +8…+11 градусів.

Опадів не передбачається, сухо та сонячно.

У Києві завтра також очікується комфортна погода, без опадів, сонячно, максимальна температура повітря досягне +12 градусів.

Однак вже у понеділок в Україні знову стане прохолодніше.

"Але поки що займаємо найзручніші місця на інавгурації весни - на сонці, на весняному повітрі, серед дружніх теплих градусів", - підсумувала Н.Діденко.

Раніше стало відомо, якою буде погода в Україні у березні.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
погода прогноз потепління березень Синоптики
В Укргідрометцентрі попередили про погоду на 20 березня
19 березня 2025, 16:55
У Києві 12 березня зафіксували два температурні рекорди
13 березня 2025, 12:55
Березень б'є температурні рекорди в Києві: що відомо
10 березня 2025, 12:40
Всі новини »
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
На Сумщині з початку року збили понад 700 "шахедів"
20 березня 2025, 17:00
Війська РФ обстріляли Херсон: поранена людина
20 березня 2025, 16:35
Правоохоронців Сумщини судитимуть за фальсифікацію кримінальних справ
20 березня 2025, 16:33
Пожежа, вибухи та детонація: ЗСУ атакували російський аеродром "Енгельс"
20 березня 2025, 16:00
На Тернопільщині судитимуть будівельників, які неякісно відремонтували дорогу
20 березня 2025, 15:59
Окупанти вбили цивільного в передмісті Херсона
20 березня 2025, 15:30
Чатбот "єВорог": українці вже надіслали понад 600 тисяч повідомлень
20 березня 2025, 15:10
Як українській молоді розпочати службу за "Контрактом 18-24": покрокова інструкція
20 березня 2025, 15:10
Українську модель, яка зникла 10 днів тому в ОАЕ, знайшли у важкому стані
20 березня 2025, 14:49
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Ганна Маляр
Іван Киричевский
Всі блоги »