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В Україні 20 березня не очікується опадів. Проте в деяких областях стовпчики термометрів опустяться до мінусу

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає RegioNews.

На четвер, 20 березня, синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура повітря вночі від 1 градусу тепла до 4 градусу морозу, в Карпатах - 5-10 градусів морозу. Вдень від 7 до 12 градусів вище нуля.

У Київській області вночі від 1 градусу тепла до 4 градусів морозу, а вдень від 7 до 12 градусів тепла. У столиці вночі прогнозують від 0 до 2 градусів морозу, вдень - 10-12 градусів тепла.