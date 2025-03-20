Завтра в Украине резко потеплеет, осадков не прогнозируют
В пятницу в Украине будет сухо, много солнца, минусы будут отступать. Тепло будет прибывать
Как передает RegioNews, об этом сообщает синоптика Наталья Диденко.
По ее словам, 21 марта в течение дня максимальная температура воздуха будет составлять +10…+14 градусов, в восточных областях и в Крыму еще свежее, +8…+11 градусов.
Осадков не предвидится, сухо и солнечно.
В Киеве завтра также ожидается комфортная погода, без осадков, солнечно, максимальная температура воздуха достигнет +12 градусов.
Однако уже в понедельник в Украине снова станет прохладнее.
"Но пока занимаем самые удобные места на инаугурации весны - на солнце, на весеннем воздухе, среди дружеских теплых градусов", - подытожила Н.Диденко.
Ранее стало известно, какова погода в Украине в марте.