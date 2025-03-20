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20 марта 2025, 16:45

Завтра в Украине резко потеплеет, осадков не прогнозируют

20 марта 2025, 16:45
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фото: pixabay.com
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В пятницу в Украине будет сухо, много солнца, минусы будут отступать. Тепло будет прибывать

Как передает RegioNews, об этом сообщает синоптика Наталья Диденко.

По ее словам, 21 марта в течение дня максимальная температура воздуха будет составлять +10…+14 градусов, в восточных областях и в Крыму еще свежее, +8…+11 градусов.

Осадков не предвидится, сухо и солнечно.

В Киеве завтра также ожидается комфортная погода, без осадков, солнечно, максимальная температура воздуха достигнет +12 градусов.

Однако уже в понедельник в Украине снова станет прохладнее.

"Но пока занимаем самые удобные места на инаугурации весны - на солнце, на весеннем воздухе, среди дружеских теплых градусов", - подытожила Н.Диденко.

Ранее стало известно, какова погода в Украине в марте.

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