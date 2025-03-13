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В середу, 12 березня, у столиці зафіксували два рекорди температури повітря

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, інформує RegioNews.

"Мінімальна температура повітря не опустилась нижче 7,4°С, що на 1,8°С вище попереднього рекордного показника для цієї дати 2015 року. Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 10,5°С, що перевищило попередній рекордний показник 2020 року на 1,3°С, а кліматичну норму – на 8,2°С", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві з 7 по 9 березня були зафіксовані п'ять температурних рекордів. Показники відповідали погодним умовам кінця квітня.

11 березня, у столиці були зафіксовані також два температурні рекорди.