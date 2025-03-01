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01 березня 2025, 19:40

"Мої в мене вдома": Усик відреагував на інформацію про пояс, який Зеленський привіз на зустріч з Трампом

01 березня 2025, 19:40
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фото: ілюстративне
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Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA і WBO український боксер Олександр Усик заявив, що не знає, що за пояс президент України Володимир Зеленський привіз на зустріч із президентом США Дональдом Трампом

Як передає RegioNews, про це він повідомив у коментарі usykaa_fans.

Боксера запитали: "Сашо, ти тут, а твій пояс десь у Вашингтоні, що це таке?":

Я не знаю. Мої пояси всі в мене вдома.

У спільноті фанатів уточнили: "А чий пояс подарував Зеленський Трампу?":

Спеціальний пояс, мені здається, якийсь. Я знаю, що це за пояс, я просто нікому нічого не можу сказати. І не хочу, – відповів Усик.

Раніше Усик подарував Зеленському пояс WBC.

Нагадаємо, видання Financial Times повідомило, що відновити стосунки Зеленського із Трампом вже неможливо.

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