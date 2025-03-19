11:03  18 марта
В больнице скончался 12-летний мальчик, которого поразило током на крыше электрички
08:59  18 марта
Наловил рыбы и раков на 900 тыс. грн: в Киевской области задержали браконьера
10:43  18 марта
В Житомирской области ссора между супругами закончилась смертью мужа
UA | RU
UA | RU
19 марта 2025, 05:05

На Курщине Силы обороны поразили три северокорейских САУ "Коксан"

19 марта 2025, 05:05
Читайте також українською мовою
скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

В Курской области аэроразведчики 14-го отдельного полка БпАК СБС во взаимодействии с подразделением реактивной артиллерии поразили сразу три редких северокорейских самоходных артиллерийских установки М1978 "Коксан"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.

Россияне спрятали артиллерийские установки, полученные от Северной Кореи, среди деревьев. Для дополнительной маскировки и защиты от FPV-дронов захватчики установили на них "мангалы".

"Операторы полка обнаружили САУ и скорректировали по ним огонь украинской реактивной артиллерии, которая применила осколочно-фугасные и кассетные боевые части. Это уже второе поражение САУ "Коксан" во время российско-украинской войны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что САУ М1978 Коксан является наиболее дальнобойной ствольной артиллерийской системой армии Северной Кореи. Она оснащена 170-мм пушкой с дальностью стрельбы до 60 км. Ключевым требованием при ее создании была возможность наносить удары по Сеулу с севера демилитаризованной зоны.

Сейчас армия РФ использует ее в войне против Украины, пытаясь компенсировать потери в артиллерии.

Напомним, ранее на одном из направлений фронта подразделения Сил беспилотных систем ВСУ впервые обнаружили и уничтожили редкую разработку КНДР – самоходную артиллерийскую установку М1978 "Коксан" .

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
РФ война ВСУ потери россиян КНДР Силы беспилотных систем бои в Курской области РФ Курская область САУ Коксан
На Юге пограничники ликвидировали группу оккупантов
18 марта 2025, 19:05
ВСУ уничтожили ремонтную мастерскую российской 155-й бригады морпехов
18 марта 2025, 15:10
Бойцы ССО показали, как уничтожили российский радиолокационный комплекс "Утес"
18 марта 2025, 05:05
Все новости »
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
В Кировоградской области из реки достали тело мужчины
19 марта 2025, 05:56
Во Львовской области 44-летнего мужчину осудили за уклонение от мобилизации
19 марта 2025, 05:30
В Одесской области мужчина упал в 15-метровый колодец
19 марта 2025, 04:41
В киевской гимназии подрались ученики: полиция проводит проверку
19 марта 2025, 04:17
Пограничники показали, как поразили вражеские укрытия вместе с оккупантами на Запорожье
19 марта 2025, 03:51
Выезд за границу за 20 тысяч долларов: во Львове будут судить двух женщин
19 марта 2025, 03:40
Силы беспилотных систем уничтожили российские танки Т-72 под Покровском
19 марта 2025, 03:05
Смертельное ДТП в Винницкой области: поезд протаранил минивэн
19 марта 2025, 02:38
В Черниговской области в пожаре погиб мужчина
19 марта 2025, 02:13
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Все блоги »