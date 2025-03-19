На Курщине Силы обороны поразили три северокорейских САУ "Коксан"

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В Курской области аэроразведчики 14-го отдельного полка БпАК СБС во взаимодействии с подразделением реактивной артиллерии поразили сразу три редких северокорейских самоходных артиллерийских установки М1978 "Коксан"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.

Россияне спрятали артиллерийские установки, полученные от Северной Кореи, среди деревьев. Для дополнительной маскировки и защиты от FPV-дронов захватчики установили на них "мангалы".

"Операторы полка обнаружили САУ и скорректировали по ним огонь украинской реактивной артиллерии, которая применила осколочно-фугасные и кассетные боевые части. Это уже второе поражение САУ "Коксан" во время российско-украинской войны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что САУ М1978 Коксан является наиболее дальнобойной ствольной артиллерийской системой армии Северной Кореи. Она оснащена 170-мм пушкой с дальностью стрельбы до 60 км. Ключевым требованием при ее создании была возможность наносить удары по Сеулу с севера демилитаризованной зоны.

Сейчас армия РФ использует ее в войне против Украины, пытаясь компенсировать потери в артиллерии.

Напомним, ранее на одном из направлений фронта подразделения Сил беспилотных систем ВСУ впервые обнаружили и уничтожили редкую разработку КНДР – самоходную артиллерийскую установку М1978 "Коксан" .