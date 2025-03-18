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18 березня 2025, 17:32

В Україні завтра очікується до 5 градусів морозу

18 березня 2025, 17:32
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фото: ілюстративне
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У середу, 19 березня в Україні очікується до -5 градусів уночі та до +8 градусів удень

Як передає RegioNews, про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, 19-го березня подекуди ймовірні невеликі опади, вдень їх поменшає і залишаться лише на сході України, в окремих районах Одещини, Черкащини і Кропивницького. У більшості регіонів переважатиме антициклон.

Вітер також почне стихати, хоча завтра ще побуде часом рвучким.

Вночі 19-го березня очікується 0…-2 морозу, завтра вдень до +5 градусів.

А вже з 20-го березня, якраз на день весняного рівнодення, почне теплішати.

"Спочатку несміливе, на заході, на півночі, а до кінця тижня потепління охопить всю Україну. На якісь екстраградуси не варто розраховувати, проте +8+14 градусів, думаю, всім будуть комфортними", - додала синоптикиня.

Раніше синоптики повідомляли якою буде погода в Україні у березні.

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