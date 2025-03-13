На Київщині жінка палила суху траву і спричинила масштабну пожежу

фото: ДСНС Київщини

На Київщині у селі Вороньківка жінка підпалила суху рослинність, спричинивши масштабну пожежу

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, полум'я швидко поширилося, охопивши 800 кв.м території. Завдяки оперативному реагуванню рятувальників вогонь вдалося швидко загасити, не допустивши його подальшого розповсюдження.

Жінку, яка спричинила пожежу оштрафували.

У ДСНС наголошують, навіть одна іскра може призвести до екологічної катастрофи.

Зазначимо, оскільки в Україні триває воєнний стан — спалювання сухостою може бути прирівняне до диверсій.

В березні 2022 року Рада внесла зміни до Кримінального кодексу, якими посилила відповідальність за злочини проти основ національної безпеки в умовах воєнного стану. До переліку злочинів у статті 113 "Диверсія" до переліку злочинів додали навмисні підпали, зокрема сухої рослинності.

Відтак за спалювання сухої трави, в умовах воєнного стану, можуть ув'язнити строком на 15 років або довічно ув'язнити з конфіскацією майна

Нагадаємо, днями на Київщині згорів вщент будинок, двоє чоловіків отримали опіки різного ступеня тяжкості.

Раніше повідомлялося, що на Волині сталась пожежа через випалювання сухостою. Під час спалювання сухої трави 66-річний чоловік постраждав. Його госпіталізували до лікарні з опаками другого ступеня.