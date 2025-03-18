Мінкультури визнало критично важливими два музичні гурти

фото: Гурт "Бумбокс" / Facebook

Міністерство культури та стратегічних комунікацій підтвердило музичним гуртам "Без обмежень" і "Бумбокс" статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з наказом Мінкультури за 11 березня, встановлено, що ТОВ "БЕЗОБМЕЖЕНЬ" (український рок-гурт "Без обмежень") відповідає критеріям підприємства, установи та організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань в особливий період, і йому підтверджено такий статус.

Також такий статус надано ТОВ "Музи для мас" (український гурт "Бумбокс").

Крім того, критично важливими були визнані "Ми-Україна", "5 канал", "1+1", "Прямий", "Інтер", ICTV, "Новий канал", СТБ, УП, NV, "Хмарочос медіа", "Радіо кохання", "Кінокіт", "Зеонбуд", "Укрінформ", "Белсат", Sky News, "Світ навиворіт", "ТЕТ", "2+2", "Київстар ТБ" і Viasat.

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