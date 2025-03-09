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Організатори Євробачення запрошують для виступу на конкурсі Селін Діон. Хоча поки що немає гарантій, що артистка виступить, враховуючи стан її здоров'я

Про це повідомляє The Sun, передає RegioNews.

За даними журналістів, організатори Євробачення в Швейцарії ведуть перемовини зі співачкою Селін Діон щодо її виступу. Слід зазначити, що це було б символічно, оскільки легендарна артистка 37 років тому здобула перемогу на цьому конкурсі для Швейцарії.

Проте зазначається, що поки що гарантій, що артистка виступить немає. Річ у тім, що Селін Діон багато років страждає на синдром ригідної людини (нездатність м'язів нормально функціонувати). Тому зараз вона практично не виступає. Тож все буде залежати від здоров'я зірки.

Нагадаємо, що Україну на пісенному конкурсі в Базелі у травні представить гурт Ziferblat з піснею "Bird of Pray". Зараз, згідно зі ставками букмекерів, Україна входить в топ-10.