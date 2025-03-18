Минкультуры признало критически важными две музыкальные группы

фото: Группа "Бумбокс" / Facebook

Министерство культуры и стратегических коммуникаций подтвердило музыкальным группам "Без ограничений" и "Бумбокс" статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно приказу Минкультуры за 11 марта, установлено, что ООО "БЕЗОГРАНИЧЕНИЙ" (украинская рок-группа "Без ограничений") отвечает критериям предприятия, учреждения и организации, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важными для обеспечения других лиц военнослужащих.

Также такой статус предоставлен ООО "Музы для масс" (украинская группа "Бумбокс").

Кроме того, критически важными были признаны "Мы-Украина", "5 канал", "1+1", "Прямой", "Интер", ICTV, "Новый канал", СТБ, УП, NV, "Небоскрёб медиа", "Радио любви", "Кинокит", "Зеонбуд", " "ТЭТ", "2+2", "Киевстар ТВ" и Viasat.

Напомним, Кабмин продлил отсрочку для забронированных работников.