У Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні
Станом на ранок 18 березня у Чорному та Азовському морях відсутні ворожі кораблі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
Водночас в Середземному морі перебуває 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет"Калібр". Загальний залп – до 26 ракет.
Окрім того, за добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 6 суден, з них 2 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря 8 суден, з них 3 судна продовжило рух з протоки Босфор.
Нагадаємо, минулого тижня військовослужбовці Військово-морських сил Збройних сил України виявили та знищили в Одеській області морську міну.
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