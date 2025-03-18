В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют

иллюстративное фото из открытых источников

На утро 18 марта в Черном и Азовском морях отсутствуют вражеские корабли

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

В то же время в Средиземном море находится 4 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 26 ракет.

Кроме того, за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю – 6 судов, из них 2 судна продолжили движение в направлении пролива Босфор;

до Азовского моря 8 судов, из них 3 судна продолжило движение из пролива Босфор.

Напомним, на прошлой неделе военнослужащие Военно-морских сил Вооруженных сил Украины обнаружили и уничтожили морскую мину в Одесской области.