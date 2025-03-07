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07 березня 2025, 14:59

Сезон грипу: епідпоріг перевищений у п'яти областях

07 березня 2025, 14:59
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У 22 областях України зафіксовано циркуляцію вірусів грипу, при цьому в п’яти з них рівень захворюваності перевищив епідемічний поріг

Про поточну ситуацію повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі телемарафону, передає RegioNews.

За його словами, епідемічний поріг перевищено в Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях. У цих регіонах наразі діють карантинні або обмежувальні заходи.

Ще в 12 областях епідпоріг дещо перевищує середній рівень. Там впроваджуються локальні обмеження, які залежать від конкретного міста чи району.

Ігор Кузін зазначив, що ситуація із захворюваністю є типовою для цієї пори року. У звичайних умовах зростання рівня захворюваності на ГРВІ та грип спостерігається з грудня і триває протягом першого кварталу року. У нинішньому сезоні рівень захворюваності виявився на 13-15% нижчим, ніж за аналогічний період 2024 року.

У середньому за тиждень на гострі респіраторні інфекції та грип хворіють від 250 тисяч до 270 тисяч українців. Рівень госпіталізації залишається достатньо невисоким - майже 9000 пацієнтів за один тиждень.

Також головний санлікар повідомив, що з початку епідемічного сезону від ускладнень ГРВІ чи грипу в Україні померли 33 людини. Усі вони не були вакциновані.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я оприлюднило перелік лікарських засобів, ціни на які в Україні мають знизити на 30%.

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