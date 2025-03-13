Сезон грипу та ГРВІ: в МОЗ розповіли про епідситуацію в країні

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В Україні протягом тижня понад 261 тисяча людей захворіли на ГРВІ, грип та COVID-19. Найвищий рівень захворюваності зафіксовано у 5 областях

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ, передає RegioNews.

Зазначається, що із 3 по 9 березня в країні занедужало 261 665 людей, із них 133 197 – діти. Це на 4,2% менше аналогічного показника минулого тижня.

Пік захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 був зафіксований у лютому. Вже у березні спостерігається поступове зменшення реєстрації нових випадків на рівні країни, наголосили в профільному міністерстві.

Перевищення епідемічного порогу високого рівня зафіксовано у 5 областях: в Житомирській, Київській, Рівненській, Полтавській та Черкаській.

Водночас у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Кіровоградській, Одеській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецький та Чернігівській областях зареєстровано середній рівень.

У Дніпропетровській та Миколаївській областях – низький рівень. В інших областях України та місті Києві ситуація з епідемічної активності стабільна, спостерігається передепідемічний рівень.

Як зауважили в МОЗ, загалом в порівнянні з минулим епідсезоном захворюваність на 9,4% нижча.

Нагадаємо, в кінці лютого Центр національного спротиву повідомив, що лікарні в окупації не справляються з епідемією грипу через обслуговування армії РФ.