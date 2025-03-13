Сезон грипу та ГРВІ: в МОЗ розповіли про епідситуацію в країні
В Україні протягом тижня понад 261 тисяча людей захворіли на ГРВІ, грип та COVID-19. Найвищий рівень захворюваності зафіксовано у 5 областях
Про це повідомили в пресслужбі МОЗ, передає RegioNews.
Зазначається, що із 3 по 9 березня в країні занедужало 261 665 людей, із них 133 197 – діти. Це на 4,2% менше аналогічного показника минулого тижня.
Пік захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 був зафіксований у лютому. Вже у березні спостерігається поступове зменшення реєстрації нових випадків на рівні країни, наголосили в профільному міністерстві.
Перевищення епідемічного порогу високого рівня зафіксовано у 5 областях: в Житомирській, Київській, Рівненській, Полтавській та Черкаській.
Водночас у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Кіровоградській, Одеській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецький та Чернігівській областях зареєстровано середній рівень.
У Дніпропетровській та Миколаївській областях – низький рівень. В інших областях України та місті Києві ситуація з епідемічної активності стабільна, спостерігається передепідемічний рівень.
Як зауважили в МОЗ, загалом в порівнянні з минулим епідсезоном захворюваність на 9,4% нижча.
Нагадаємо, в кінці лютого Центр національного спротиву повідомив, що лікарні в окупації не справляються з епідемією грипу через обслуговування армії РФ.