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17 березня 2025, 14:09

У Києві зменшується кількість хворих на грип та ГРВІ

17 березня 2025, 14:09
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фото: КМДА
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У столиці за 11-й тиждень 2025 року зареєстровано 19 390 нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на COVID-19

Про це повідомили в КМДА із посиланням на Київський міський центр контролю та профілактики хвороб, передає RegioNews.

Зазначається, що в Києві спостерігається зниження захворюваності на 12,2% порівняно з попереднім тижнем. Ця динаміка зумовлена зменшенням кількості випадків як серед дітей, так і серед дорослого населення.

Захворюваність серед школярів знизилася на 9%, а загалом зафіксовано 7 050 випадків серед дітей шкільного віку.

Також відзначається тенденція до зменшення кількості госпіталізованих із грипом та ГРВІ як серед дорослих, так і серед дітей.

Протягом тижня до столичних медичних закладів було госпіталізовано 554 особи, серед яких 363 — діти, повідомляють лікарі.

Захворювання на COVID-19 було підтверджено у 29 осіб, включно з 6 дітьми до 17 років. Із них було госпіталізовано 5 осіб, двоє з яких — діти.

У відділенні реанімації та інтенсивної терапії пацієнтів із COVID-19 не було. Однак за тиждень зафіксовано 7 летальних випадків унаслідок ускладнень від грипу.

Нагадаємо, за даними МОЗ, пік захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 був зафіксований у лютому.

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