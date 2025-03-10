Сезон грипу на Рівненщині: через ускладнення померли троє людей

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Троє людей померли через ускладнення грипу А на Рівненщині. Всі вони мали супутні хронічні захворювання

Про це повідомила пресслужба Рівненської ОВА, передає RegioNews.

Загалом минулого тижня до лікарів у регіоні звернулися 14,4 тисячі осіб зі скаргами на підвищену температуру та нежить. У порівнянні з попереднім тижнем цей показник знизився на 11,4%.

"Як і раніше, хворіють переважно діти. 58 шкіл області із 535-ти продовжують працювати дистанційно. Ще у 8 закладах з дому навчаються окремі класи. Незважаючи на позитивну динаміку, департаменти охорони здоров'я та освіти мають доручення продовжувати моніторити ситуацію, вживаючи усіх передбачених заходів", – зазначив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

За його словами, епідемічна ситуація демонструє тенденцію до зниження захворюваності, проте в області продовжує циркулювати вірус грипу.

Щоб запобігти захворюванню у МОЗ рекомендують дотримуватися звичайних правил гігієни:

частіше мийте руки,

провітрюйте приміщення,

оминайте місця скупчення людей.

Якщо ж з'явилися перші симптоми ОРВІ чи грипу, звертайтеся до лікаря.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що епідемічний поріг перевищено в Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях. У цих регіонах діють карантинні або обмежувальні заходи.