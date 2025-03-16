За тиждень РФ випустила по Україні понад 1300 КАБів, 10 ракет і більше 1000 "шахедів", – Зеленський

ілюстративне фото: ДСНС України

За минулий тиждень війська РФ скинули на Україну понад 1300 авіаційних бомб. Також росіяни випустили більше 1000 ударних дронів і понад 10 ракет різних типів

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, інформує RegioNews.

Він нагадав, що загарбники здійснили сотні обстрілів українських міст та громад за цей час. Під удар потрапили: Чернігівщина, Херсонщина, Донеччина, Харківщина, Дніпровщина, Одещина, Полтавщина, Київщина, Миколаївщина, Запоріжжя та Сумщина.

"Росіяни запустили понад 1020 ударних дронів, майже 1360 керованих авіаційних бомб і більше 10 ракет різних типів", — заявив Володимир Зеленський.

Він зауважив, що "ті, хто хоче якнайскорішого завершення війни, не атакують мирні міста".

"Тому ми маємо спільно тиснути на Росію, щоб змусити завершити агресію. Потрібні рішучі заходи, зокрема санкції, які слід не лише зберігати, а й постійно посилювати. Україна, Європа, Америка та всі у світі, хто хоче миру, – разом ми можемо забезпечити справедливий і довготривалий мир", — підкреслив глава держави.

Нагадаємо, у ніч на 16 березня російська армія запустила по Україні 90 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 47 дронів, ще 33 — локаційно втрачені.