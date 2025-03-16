14:18  16 березня
ЗСУ вийшли з Суджі: Генштаб оприлюднив мапу боїв на Курщині
10:40  16 березня
Дорогою до Румунії заблукав у горах: на Закарпатті врятували "туриста" з Черкащини
17:35  15 березня
Скільки українців не хоче виборів під час війни - опитування
UA | RU
UA | RU
16 березня 2025, 13:05

За тиждень РФ випустила по Україні понад 1300 КАБів, 10 ракет і більше 1000 "шахедів", – Зеленський

16 березня 2025, 13:05
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: ДСНС України
Читайте также
на русском языке

За минулий тиждень війська РФ скинули на Україну понад 1300 авіаційних бомб. Також росіяни випустили більше 1000 ударних дронів і понад 10 ракет різних типів

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, інформує RegioNews.

Він нагадав, що загарбники здійснили сотні обстрілів українських міст та громад за цей час. Під удар потрапили: Чернігівщина, Херсонщина, Донеччина, Харківщина, Дніпровщина, Одещина, Полтавщина, Київщина, Миколаївщина, Запоріжжя та Сумщина.

"Росіяни запустили понад 1020 ударних дронів, майже 1360 керованих авіаційних бомб і більше 10 ракет різних типів", — заявив Володимир Зеленський.

Він зауважив, що "ті, хто хоче якнайскорішого завершення війни, не атакують мирні міста".

"Тому ми маємо спільно тиснути на Росію, щоб змусити завершити агресію. Потрібні рішучі заходи, зокрема санкції, які слід не лише зберігати, а й постійно посилювати. Україна, Європа, Америка та всі у світі, хто хоче миру, – разом ми можемо забезпечити справедливий і довготривалий мир", — підкреслив глава держави.

Нагадаємо, у ніч на 16 березня російська армія запустила по Україні 90 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 47 дронів, ще 33 — локаційно втрачені.

Україна РФ війна обстріли окупанти БПЛА ракетний удар Зеленський Володимир
У Чернігові російський дрон влучив у багатоповерхівку: виникла пожежа, зруйнована частина будинку
16 березня 2025, 11:05
Росіяни вдарили по Ізюму: загинула жінка, поранені підлітки та пенсіонерка
16 березня 2025, 09:54
Російські військові вбили жителя Херсонщини, поранені 11 цивільних
16 березня 2025, 08:21
Всі новини »
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
Окупанти скинули вибухівку з дрона у селі на Херсонщині: є жертва та поранений
16 березня 2025, 15:42
Підозрюваного у вбивстві активіста Демʼяна Ганула взяли під варту
16 березня 2025, 15:15
У Львові мобілізували чоловіка, який вдарив працівника ТЦК і намагався втекти
16 березня 2025, 14:46
ЗСУ вийшли з Суджі: Генштаб оприлюднив мапу боїв на Курщині
16 березня 2025, 14:18
Через російські обстріли постраждали 5 жителів Донеччини
16 березня 2025, 13:45
Вбивство активіста Ганула в Одесі: затриманому вручили підозру
16 березня 2025, 12:43
Росіяни вдарили КАБом по селу на Херсонщині: постраждала жінка
16 березня 2025, 12:10
За добу ЗСУ ліквідували 1400 окупантів, знищили 10 танків, системи ППО та РСЗВ
16 березня 2025, 11:45
У Чернігові російський дрон влучив у багатоповерхівку: виникла пожежа, зруйнована частина будинку
16 березня 2025, 11:05
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі публікації »
Валерій Чалий
Андрій Длігач
Тетяна Ніколаєнко
Всі блоги »